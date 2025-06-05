Aydın Belediyesi İbadethanelerde Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ibadethanelerde temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Vatandaşların daha temiz ve sağlıklı ortamlarda ibadet edebilmeleri için yürütülen çalışmalar kapsamında halıların yıkanmasından camların silinmesine kadar çok kapsamlı temizlik ve bakım çalışması yürütülüyor. Hijyenin ön planda tutulduğu temizlik çalışmaları vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

Vatandaşların huzur içerisinde ibadetlerini yerine getirmeleri için çalışmaların devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "İbadethaneler toplumumuzun en kutsal mekanlarıdır. Camilerimizin temizliği ve hijyeni hem cemaatimizin hem de ibadetlerin huzur içinde yapılabilmesi için önceliğimizdir. Ekiplerimizin büyük titizlikle sürdürdüğü çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN