Aydın Bozdoğan'da 2026-2027 Adli Yılı törenle başladı, adalet vurgusu yapıldı - Son Dakika
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Aydın Bozdoğan'da 2026-2027 Adli Yılı törenle başladı, adalet vurgusu yapıldı

Aydın Bozdoğan\'da 2026-2027 Adli Yılı törenle başladı, adalet vurgusu yapıldı
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Hükümet Konağı'ndaki adliye binasında düzenlenen programla 2026-2027 Adli Yılı açılışı gerçekleştirildi. Törene Kaymakam, hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye personeli katıldı. Aydın Barosu Bozdoğan Temsilcisi Avukat Fatma Esen, adaletin bağımsız yargı, güçlü savunma ve hukukun üstünlüğüyle sağlanabileceğini belirterek hukukun üstünlüğünün toplumsal barışın garantisi olduğunu vurguladı.

Aydın Bozdoğan ilçesinde Adliye binasında düzenlenen programla 2026-2027 Adli Yılı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Bozdoğan Hükümet Konağı içerisinde bulunan adliye binasında, 2026-2027 Adli Yılı'nın açılışı dolayısıyla program düzenlendi. Programa Bozdoğan Kaymakamı, ilçede görev yapan hakim ve savcılar, avukatlar ve adliye personeli katıldı.

Aydın Barosu Bozdoğan Temsilcisi Fatma Esen, adaletin ancak bağımsız yargı, güçlü savunma ve hukukun üstünlüğüyle tesis edilebileceğini vurguladı.

Adaletin toplumun hukuksal düzeninin yanı sıra huzurunu, vicdanını ve geleceğe olan inancını ayakta tutan temel değerlerden biri olduğunu belirten Avukat Fatma Esen yaptığı konuşmada, "Hukukun üstünlüğü ilkesinin eksiksiz uygulandığı, adil yargılanma hakkının tavizsiz korunduğu ve herkesin kanun önünde eşit olduğu bir düzen toplumsal barışın yegane garantisidir. Adalet yalnızca mülkün değil; huzurun, demokrasinin, ekonominin, liyakatin, barışın, hoşgörünün, Cumhuriyetin ve insanlığın temelidir. Hukukun üstünlüğünün ancak bağımsız bir yargıyla sağlanabilir" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Bozdoğan'da 2026-2027 Adli Yılı törenle başladı, adalet vurgusu yapıldı - Son Dakika

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