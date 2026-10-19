Aydın Bozdoğan\'da imam hatip lisesi öğrencilerine camilerin toplumsal rolü anlatıldı

Aydın Bozdoğan'da imam hatip lisesi öğrencilerine camilerin toplumsal rolü anlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde İlçe Müftülüğü, imam hatip lisesi öğrencilerine 'Cami ve Sosyal Hayat' konferansı düzenledi. İlçe Müftüsü Rıdvan Seletli, camilerin ibadetin yanı sıra toplumsal birlik ve beraberliği güçlendiren merkezler olduğunu vurguladı.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansta, öğrencilere camilerin toplumsal hayattaki yeri ve önemi anlatıldı.
Bozdoğan İlçe Müftülüğü tarafından Bahattin-Gülten Çırpanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilere yönelik 'Cami ve Sosyal Hayat' temalı konferans düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İlçe Müftüsü Rıdvan Seletli öğrencilerle bir araya geldi. Camilerin yalnızca ibadet edilen mekanlar olmadığını, aynı zamanda toplumsal birlik ve beraberliğin güçlendiği önemli merkezler olduğunu vurgulayan Seletli, camilerin sosyal hayattaki rolüne dikkat çekti. Konuşmasında birlik, beraberlik ve kardeşlik değerlerinin önemine değinen Seletli, imam hatip lisesi öğrencilerinin gelecekte üstlenecekleri sorumluluklara da işaret etti. Geleceğin din görevlisi adaylarına tavsiyelerde bulunan Seletli, din hizmetlerinde rehberlik görevinin önemini anlatarak öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.
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