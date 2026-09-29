Aydın Büyükşehir Başkanı Çerçioğlu, hizmetle buluşturmaya devam edeceklerini söyledi

Aydın Büyükşehir Başkanı Çerçioğlu, hizmetle buluşturmaya devam edeceklerini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir yönetimindeki yerel yönetimler toplantısına katıldı. Çerçioğlu, toplantı sonrası Aydın ve ülke için çalışmaya, vatandaşları hizmetle buluşturmaya devam edeceklerini belirtti.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yerel yönetimler toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımızı hizmetle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir yönetiminde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına katıldı.
Başkan Çerçioğlu toplantıyla ilgili olarak, "AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve Yerel Yönetimler Başkanımız Mustafa Demir yönetiminde; Büyükşehir ve İl Belediye Başkanlarımızla birlikte değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Aydınımız ve ülkemiz için çalışmaya, vatandaşlarımızı hizmetle buluşturmaya devam edeceğiz" paylaşımında bulundu.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?