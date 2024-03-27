Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çarşamba Pazarı\'nı ziyaret etti

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler'de kurulan Çarşamba Pazarı'nı ziyaret etti.

Efeler ilçesinde bulunan Çarşamba Pazarı'nda vatandaşlarla buluşan Başkan Çerçioğlu'na, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ve CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin eşlik etti.

Emekli vatandaşlar, pazarda kendileriyle sohbet eden Çerçioğlu'na, Halk Ege Et marketlerinde kendilerine sağlanan indirimlerden dolayı teşekkür etti. Emekli vatandaşların yaşadıkları geçim sıkıntılarını çok iyi bildiklerini söyleyen Çerçioğlu da indirimlerin gelecek dönemde de devam edeceğini belirtti.

Vatandaşların, yüksek enflasyon karşısında zor durumda kaldıklarını ve geçinemediklerini anlatması üzerine Çerçioğlu, "Biz varız. Büyükşehir Belediyesi olarak üreticinin de vatandaşımızın da her zaman yanındayız. Aydın'da kimse yatağa aç girmez. Kimse soğuktan üşümez. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.