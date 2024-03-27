Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Çarşamba Pazarı\'nı ziyaret etti

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler'de kurulan Çarşamba Pazarı'nı ziyaret etti.

Emekli vatandaşlar, pazarda kendileriyle sohbet eden Çerçioğlu'na Halk Ege Et marketlerinde kendilerine sağlanan indirimlerden dolayı teşekkür etti. Emekli vatandaşların yaşadıkları geçim sıkıntılarını çok iyi bildiklerini ifade eden Çerçioğlu, indirimlerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ifade etti.

Vatandaşlar yüksek enflasyon karşısında zor durumda kaldıklarını ve geçinemediklerini belirtirken Çerçioğlu, "Biz varız. Büyükşehir Belediyesi olarak üreticinin de vatandaşımızın da her zaman yanındayız. Aydın'da kimse yatağa aç girmez. Kimse soğuktan üşümez. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Çerçioğlu'na Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ve CHP Efeler Belediye başkan adayı Anıl Yetişkin eşlik etti. - AYDIN