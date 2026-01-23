Başkan Çerçioğlu Bakan Yardımcısı Okumuş\'u ağırladı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Atak ve Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul nezaket ziyaretinde bulundu.

İl genelinde hayata geçirilen ve planlanan sağlık yatırımlarının görüşüldüğü ziyarette Okumuş, Atak ve Şenkul, Çerçioğlu'nu Aydın'da gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Çerçioğlu ise Okumuş, Atak ve Şenkul'a nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - AYDIN