Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Ata Tohumları Fidelerini Dağıttı

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Didim'de ata tohumlarından üretilen binlerce fidenin dağıtımını yaptı ve Didim Pazarı'nı ziyaret etti. Çerçioğlu'na, Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve Cumhuriyet Halk Partisi Didim Belediye Başkan Adayı Hatice Gençay da eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından sahip çıkılan ata tohumlarından üretilmiş binlerce fidenin dağıtımını yapan Çerçioğlu, yerel değerlere sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi. Çerçioğlu, "Atalarımızdan bizlere miras kalan yerli ve milli tohumlarımızı gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızın da yerel tarım ürünlerine bizler gibi sahip çıkmalarını istiyoruz" dedi. Vatandaşlar, Çerçioğlu'nun elinden aldıkları fideler için teşekkür etti.

Didim Pazarı'nı da ziyaret eden Çerçioğlu, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu. Vatandaşlar, Çerçioğlu'na fiyatların çok yüksek olmasından; üreticiler ise girdi maliyetlerinde artıştan yakındı. Emekli vatandaşlar ise geçinemediklerini dile getirdi ve Çerçioğlu'na emeklilere verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.