Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Ata Tohumlarından Üretilen Fideleri Dağıttı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ata Tohumlarından üretilen fidelerin dağıtımını Efeler'in Kurtuluş Mahallesi'nde kurulan Pazar Pazarı'nda gerçekleştirdi.
Fidelerden alabilmek için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, Çerçioğlu'na yerli ve milli değerlerden olan Ata Tohumlarına sahip çıktığı için teşekkür etti. Yerli ürünlerin üretimine her zaman sahip çıktıklarını ve çıkmaya da devam edeceklerinin ifade eden Çerçioğlu ise, "Toprakta dışa bağımlılıktan kurtuluşumuzun yolu kendi milli değerlerimize, yani Ata Tohumlarımıza sahip çıkmaktan geçiyor. Şu anda 3 milyon olan fide üretim kapasitemizi 10 milyona çıkararak bu değerlerimizin daha fazla üretici tarafından üretilmesini sağlayacağız" şeklinde konuştu.
Büyük geçim sıkıntısı yaşadıklarını söyleyen emekli vatandaşlar ise ramazan ayında bile sofralarına et koyabilmenin zorluğunu yaşadıklarını belirterek kendilerine Halk Ege Et marketlerinde sağlanan indirim için teşekkür etti.
Çerçioğlu'na fide dağıtımında Cumhuriyet Halk Partisi Efeler Belediye başkan adayı Anıl Yetişkin de eşlik etti. - AYDIN
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
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