Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Ata Tohumlarından Üretilen Fideleri Dağıttı

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ata Tohumlarından üretilen fidelerin dağıtımını Efeler'in Kurtuluş Mahallesi'nde kurulan Pazar Pazarı'nda gerçekleştirdi.

Fidelerden alabilmek için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, Çerçioğlu'na yerli ve milli değerlerden olan Ata Tohumlarına sahip çıktığı için teşekkür etti. Yerli ürünlerin üretimine her zaman sahip çıktıklarını ve çıkmaya da devam edeceklerinin ifade eden Çerçioğlu ise, "Toprakta dışa bağımlılıktan kurtuluşumuzun yolu kendi milli değerlerimize, yani Ata Tohumlarımıza sahip çıkmaktan geçiyor. Şu anda 3 milyon olan fide üretim kapasitemizi 10 milyona çıkararak bu değerlerimizin daha fazla üretici tarafından üretilmesini sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Büyük geçim sıkıntısı yaşadıklarını söyleyen emekli vatandaşlar ise ramazan ayında bile sofralarına et koyabilmenin zorluğunu yaşadıklarını belirterek kendilerine Halk Ege Et marketlerinde sağlanan indirim için teşekkür etti.

Çerçioğlu'na fide dağıtımında Cumhuriyet Halk Partisi Efeler Belediye başkan adayı Anıl Yetişkin de eşlik etti. - AYDIN