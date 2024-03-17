Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydınlılarla Ramazan İftarında Buluştu

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ile birlikte Efeler Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen iftarda vatandaşlarla bir araya geldi. Çerçioğlu, paylaşım ayı olan Ramazan'ın bolluk, bereket ve barış getirmesini temenni ederek Aydınlılarla bir arada ramazan sofralarında buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Efeler'de Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen iftara 5 binden fazla Aydınlı katıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi, diğer ilçelerde de iftar sofraları kurdu. İftar sofraları Didim'in Akbük Liman Caddesi'nde, Efeler Alanlı Mahallesi'nde, Germencik'in Neşetiye Mahalesi'nde, Koçarlı'nın Esentepe Mahallesi'nde, Söke'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde, Karpuzlu Yeni Mahalle'de ve Nazilli'nin İsabeyle Mahallesi'nde de kuruldu. İftarını Büyükşehir Belediyesi'nin bereket sofralarında açan 15 binden fazla Aydınlı, kendilerini bir araya getirdiği için Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN