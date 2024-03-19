Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Bozdoğan\'da yerli fideleri vatandaşlara dağıttı

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Bozdoğan ilçesinde ata tohumlarından üretilen binlerce fideyi vatandaşa dağıttı.

Başkan Çerçioğlu, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ve CHP Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Mustafa Galip Özel ile Bozdoğan'da vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen yerli fideleri de vatandaşlara dağıtan Çerçioğlu, ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı.

Çerçioğlu, "Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak milli ve yerli tohumlarımızı koruyoruz, korumaya da devam edeceğiz. Atalarımızdan bizlere emanet olan bu tohumları gelecek nesillere aktarmak için yıllık üretimimizi 10 milyona çıkaracak, fidelerimizi hemşehrilerimiz ile buluşturmayı sürdüreceğiz" dedi.