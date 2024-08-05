Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çocuk Gelişim Merkezlerini Ziyaret Etti

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan çocuk gelişim merkezlerini ziyaret ederek minik öğrencilerle bir araya geldi.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına bugüne kadar sayısız proje hayata geçirdiklerini ifade eden Çerçioğlu; "Çocuklarımızın zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklemeye onları hayata hazırlamaya önem gösteriyoruz. Çocuklarımıza yapılan yatırım, geleceğimize yapılan yatırımdır" dedi.

Eğitimin her zaman destekçisi olduklarının altını çizen Çerçioğlu; "Çocuklarımız için projeler üretmeye, onların isteklerini gerçekleştirmek için gece gündüz demeden hizmet vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - AYDIN