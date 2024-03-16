Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İncirliova\'da Ata Tohumları Fide Dağıtımı Yaptı

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İncirliova'da ata tohumlarından üretilen binlerce fidenin dağıtımını yaptı ve esnafla bir araya geldi. Vatandaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi İncirliova Belediye Başkan Adayı Osman Gökmen'in de eşlik ettiği Çerçioğlu'na desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Tarımın geleceği olan ata tohumlarının üretiminin ve kullanımının çok önemli olduğunun altını çizen Çerçioğlu, "Kültürel değerlerimizden olan milli ve yeri tohumlarımızı korumaya devam edeceğiz. Bu sebeple kapasite artışına gidip şu anda yıllık 3 milyon olan üretimimizi 10 milyona çıkaracağız. Bizler atalarımızdan bize miras kalan bu tohumlardan üretilen sağlıklı sebze ve meyveleri torunlarımızın da yemesini istiyoruz. Bunun için Ata Tohumlarımızı korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Fide dağıtımı sonrasında İncirliova esnafını da ziyaret eden Çerçioğlu ile Gökmen, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu. - AYDIN