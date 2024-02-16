Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu İncirliova'da Pazar Ziyareti Yaptı - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu İncirliova'da Pazar Ziyareti Yaptı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu İncirliova\'da Pazar Ziyareti Yaptı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP İncirliova Belediye Başkan Adayı Osman Gökmen ile birlikte İncirliova'da pazar ziyareti yaparak vatandaşlarla sohbet etti. Çerçioğlu, İncirliova'da yapılan yatırımların gelecek dönemde de devam edeceğini vurguladı. Emekli vatandaşlar ise geçim sıkıntısı nedeniyle temel yaşam hakları olan gıdaya bile ulaşamadıklarını anlattı.

16.02.2024 18:16  Güncelleme: 18:20
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İncirliova'da pazar ziyareti yaptı, vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Çerçioğlu, CHP İncirliova Belediye Başkan Adayı Osman Gökmen ile birlikte İncirliova'da pazar ziyareti yaptı. Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından birçok yatırım yapılan İncirliova'da yatırımların gelecek dönemde de devam edeceği vurguladı.

Emekli vatandaşlar, kendileriyle sohbet eden Çerçioğlu'na geçim sıkıntısı nedeniyle temel yaşam hakları olan gıdaya bile ulaşamadıklarını anlattı. Avrupa ülkelerinden emeklilerin tatil için Türkiye'ye gelebildiğini hatırlatan bir emekli, kendilerinin maaşı aldıkları gün bile ay sonunu düşündüklerini söyledi. Bir pazar esnafı da vatandaşların alım gücünün kalmadığını belirtip birçok dar gelirli vatandaşı akşam saatlerinde pazardan arta kalanları toplarken gördüklerini paylaştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu İncirliova'da Pazar Ziyareti Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu İncirliova'da Pazar Ziyareti Yaptı - Son Dakika
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