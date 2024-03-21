Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Karacasu\'da iftar programına katıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Karacasu Yaylalı Mahallesi Pazar Yeri'nde düzenlenen iftar programına katıldı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca kentin farklı noktalarında düzenlediği iftar programlarıyla vatandaşları bir araya getirmeye devam ediyor. Başkan Çerçioğlu da vatandaşlarla Karacasu Yaylalı Mahallesi Pazar Yeri'ndeki iftar sofrasında buluştu. Başkan Çerçioğlu'na, CHP Karacasu Belediye Başkan Adayı Mustafa Büyükyapıcı eşlik etti.
Çerçioğlu, "Birlik ve beraberliği yansıtan bereketli iftar sofralarımızı vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, dün de kent genelinde 9 ayrı noktada düzenlediği iftar programlarıyla 15 bin kişiye iftar yemeği verdi. Programlar kapsamında Efeler Atatürk Kent Meydanı, Buharkent Ortakçı Mahallesi Kapalı Düğün Salonu, Germencik Çamköy Mahallesi Düğün Salonu, İncirliova Sınırteke Mahallesi Düğün Salonu, Karacasu Yaylalı Mahallesi Pazar Yeri, Karpuzlu Yeni Mahalle Fatih Sokak Pazar Yeri, Kuyucak Yamalak Mehmet Özalp Caddesi Pazar Yeri, Nazilli Işıklar Mahallesi Kapalı Düğün Salonu ve Söke Güllübahçe Muhtarlığı önünde iftar sofraları kuruldu.
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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