Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke\'deki Yeraltı Otoparkını İnceledi

Yerel

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ile birlikte, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Söke Yeraltı Otoparkı'nda incelemelerde bulundu. Çerçioğlu, şubat ayında açılması planlanan otoparkın Söke'ye ve Sökelilere hayırlı olmasını diledi.

Aydın genelinde yatırımlara ara vermeksizin devam ettiklerinin altını çizen Çerçioğlu, Söke'de de birçok yatırımın aynı anda yükseldiğini söyledi. Yeraltı otoparkıyla Söke'nin araç trafiğinin daha da rahatlayacağını vurgulayan Çerçioğlu, "Nazilli ve Efeler ilçelerinden sonra Söke'ye de ilk yeraltı otoparkını kazandırdık. Biz hizmet üretiriz, birileri sadece laf üretir. 31 Mart'ta halkımız yine gereğini yapacaktır" diye konuştu.