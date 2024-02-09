Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Sultanhisar Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Sultanhisar Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Sultanhisar Pazarı\'nda vatandaşlarla bir araya geldi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Sultanhisar Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek üreticilerin sorunlarını dinledi. Üreticiler, ürünlerini satamamaktan dolayı zor durumda olduklarını belirtti.

09.02.2024 16:59  Güncelleme: 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Sultanhisar Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar, Çerçioğlu'na desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Pazarda, üretip ürününü satmaya çalışan pazar esnafı, kendileriyle sohbet eden Çerçioğlu'na ürünlerini satamamaktan dolayı çok zor durumda olduklarını söyledi. Bir portakal üreticisi, ürünlerinin para etmemesinden dolayı bahçesindeki portakal ağaçlarını kesmeyi düşündüğünü ifade etti. Yüksek maliyetlerle üretim yapmaya çalıştıklarını belirten üretici, yılı çok büyük bir zararla kapatacağının altını çizerek üretim için aldığı krediyi bile ödeyemediğini belirtti.

Ispanak üretimi yapan bir kadın üretici ise çiftçiye kıymet verilmediğini söyledi. Tek isteklerinin mazot ve gübre alırken vergi vermemek olduğunu belirten kadın üretici, "Bize zorluk çıkarılmasa, girdi maliyetlerimiz azaltılsa bizler her şeyi üretiriz" dedi.

Üreticilerin sorunlarını çok iyi bildiklerini belirten Çerçioğlu ise en gurur duydukları hizmetlerinin sosyal belediyeciliği tam anlamda uygulamak olduğunu ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Özlem Çerçioğlu, Tarım, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Sultanhisar Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 19:01:15. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Sultanhisar Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement