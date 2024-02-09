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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Sultanhisar Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar, Çerçioğlu'na desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Pazarda, üretip ürününü satmaya çalışan pazar esnafı, kendileriyle sohbet eden Çerçioğlu'na ürünlerini satamamaktan dolayı çok zor durumda olduklarını söyledi. Bir portakal üreticisi, ürünlerinin para etmemesinden dolayı bahçesindeki portakal ağaçlarını kesmeyi düşündüğünü ifade etti. Yüksek maliyetlerle üretim yapmaya çalıştıklarını belirten üretici, yılı çok büyük bir zararla kapatacağının altını çizerek üretim için aldığı krediyi bile ödeyemediğini belirtti.

Ispanak üretimi yapan bir kadın üretici ise çiftçiye kıymet verilmediğini söyledi. Tek isteklerinin mazot ve gübre alırken vergi vermemek olduğunu belirten kadın üretici, "Bize zorluk çıkarılmasa, girdi maliyetlerimiz azaltılsa bizler her şeyi üretiriz" dedi.

Üreticilerin sorunlarını çok iyi bildiklerini belirten Çerçioğlu ise en gurur duydukları hizmetlerinin sosyal belediyeciliği tam anlamda uygulamak olduğunu ifade etti. - AYDIN