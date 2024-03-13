Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Yenipazar Pazarı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Yenipazar Pazarı'nı Ziyaret Etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Yenipazar Pazarı\'nı Ziyaret Etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Yenipazar Pazarı'nı ziyaret ederek Aydın'a özgü Ata Tohumlarından fidelerin dağıtımını gerçekleştirdi. Çerçioğlu, Yenipazar'a yapılacak yatırımların devam edeceğini belirtti.

13.03.2024 15:46  Güncelleme: 15:51
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Yenipazar Pazarı'nı ziyaret etti. Pazar ziyaretinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi'nin sahip çıktığı Aydın'a özgü Ata Tohumlarından fidelerin dağıtımını da gerçekleştiren Çerçioğlu, Yenipazar'a önümüzdeki dönemde de yatırımların devam edeceğini belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin uzun yıllardır Yenipazar'daki Yerel Tarım Ürünleri Çalışma Sahası'nda Ata Tohumlarının deneme üretimlerini yaptığına dikkati çeken Çerçioğlu, "Bu topraklarda binlerce yıldır üretilen tarım ürünlerimize sahip çıkıyoruz. Üreticilerimizin tek kullanımlık ithal tohum yerine milli değerlerimiz olan Ata Tohumlarımızın üretimini yapmaları için elimizden gelen tüm desteği veriyoruz. Tarımda geleceğin yerli ve milli tohumlar üzerine kurulacağına inanıyoruz. Ayrıca Ata Tohumlarımızı kültürel değerimiz olarak gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Bu sebeple Ata Tohumlarımızla üretim yapmak isteyen her üreticimize destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar pazar ziyaretinde Çerçioğlu'na fiyatların çok yüksek olmasından yakınırken, emekli vatandaşlar emekli aylıklarıyla geçinemediklerini söyledi. Vatandaşlar, Yenipazar gibi çok verimli topraklara sahip bir ilçede bile tarım ürünlerinin fiyatlarının çok yüksek olduğunun altını çizdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Yenipazar Pazarı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Yenipazar Pazarı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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