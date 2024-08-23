Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sakarya Meydan Muharebesi\'ni kutladı

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Sakarya Meydan Muharebesi'nin 103. yıldönümünü kutlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 103'üncü yıl dönümünü sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla kutladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır" sözüyle paylaşım yapan Başkan Çerçioğlu, mesajında "Kurtuluş Savaşı'mızın temeli Sakarya Meydan Muharebesi'nin 103. yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN