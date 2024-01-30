Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Söke Otogarı\'nda İncelemelerde Bulundu

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmakta olan Söke Otogarı'nda incelemelerde bulundu. Çerçioğlu, şubat ayı içerisinde hizmete alınması planlanan otogarın Söke'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Söke'de de verdikleri her sözü teker teker yerine getirdiklerini belirten Çerçioğlu, 42 bin metrekare alan üzerine kurulan Söke Otogarı'nın, 12 peron barındıran toplam 4 bin 500 metrekarelik inşaat alanına yapıldığı bilgisini paylaştı.

Söke'deki mevcut trafiğin büyük çoğunluğunun mevcut otogarın şehrin içerisinde olmasından kaynaklandığını kaydeden Çerçioğlu, otogar hizmete alındığında şehiriçi trafiğinin de büyük oranda rahatlayacağını söyledi.