Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Vatandaşlara Uyarıda Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Vatandaşlara Uyarıda Bulundu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bayram tatilini Kuşadası ve Didim'de geçirecek olan vatandaşlara seslenerek 'Lütfen acele etmeyin ve araçlarınızı güvenli kullanın' uyarısında bulundu.

14.06.2024 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bayram tatilini Kuşadası ve Didim'de geçirecek olan vatandaşlara seslenerek "Lütfen acele etmeyin ve araçlarınızı güvenli kullanın" uyarısında bulundu.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden olan Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçesinde yaz sezonu ile birlikte 9 günlük Kurban Bayramı tatili hareketliliği de başladı. Birçok vatandaş bayram tatili için Kuşadası ve Didim ilçelerini tercih ederken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da vatandaşlara seslenerek uyarılarda bulundu. Aydın'a gelecek olan misafirlere ve Aydınlılara seslenen Çerçioğlu, yaptığı paylaşımda "Bayram tatili için yola çıkacak hemşehrilerimize ve tatillerini Aydın'da; özellikle Kuşadası ve Didim'de geçirecek olan misafirlerimize iyi yolculuklar diliyorum. Sevdiklerinize sağlıkla ulaşmak için lütfen acele etmeyin ve araçlarınızı güvenli kullanın" ifadelerine yer vererek herkesin güvenli ve huzurlu bir bayram geçirmesi temennisinde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Özlem Çerçioğlu, Kuşadası, Didim, Aydın, Ulaşım, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Vatandaşlara Uyarıda Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:03 Eylem Tok ile oğlu ABD’de yakalandı Evladını kaybeden baba Özer Aci: Azıcık da olsa yüreğimize su serpildi Eylem Tok ile oğlu ABD'de yakalandı! Evladını kaybeden baba Özer Aci: Azıcık da olsa yüreğimize su serpildi
20:00 CHP’nin ekonomi kurmayları Bakan Şimşek’in kapısını çalacak İşte masadaki konu başlıkları CHP'nin ekonomi kurmayları Bakan Şimşek'in kapısını çalacak! İşte masadaki konu başlıkları
18:56 Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
17:04 Bakanlık duyurdu, kurallar artık çok katı Bundan böyle her önüne gelen özel eğitim okulu açamayacak Bakanlık duyurdu, kurallar artık çok katı! Bundan böyle her önüne gelen özel eğitim okulu açamayacak
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 20:40:08. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Vatandaşlara Uyarıda Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement