Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Vatandaşlara Uyarıda Bulundu

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bayram tatilini Kuşadası ve Didim'de geçirecek olan vatandaşlara seslenerek "Lütfen acele etmeyin ve araçlarınızı güvenli kullanın" uyarısında bulundu.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden olan Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçesinde yaz sezonu ile birlikte 9 günlük Kurban Bayramı tatili hareketliliği de başladı. Birçok vatandaş bayram tatili için Kuşadası ve Didim ilçelerini tercih ederken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da vatandaşlara seslenerek uyarılarda bulundu. Aydın'a gelecek olan misafirlere ve Aydınlılara seslenen Çerçioğlu, yaptığı paylaşımda "Bayram tatili için yola çıkacak hemşehrilerimize ve tatillerini Aydın'da; özellikle Kuşadası ve Didim'de geçirecek olan misafirlerimize iyi yolculuklar diliyorum. Sevdiklerinize sağlıkla ulaşmak için lütfen acele etmeyin ve araçlarınızı güvenli kullanın" ifadelerine yer vererek herkesin güvenli ve huzurlu bir bayram geçirmesi temennisinde bulundu. - AYDIN