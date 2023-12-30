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Aydın Büyükşehir Belediyesi Buharkent'te Altyapı ve Üstyapı Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Buharkent'te Altyapı ve Üstyapı Çalışmalarını Sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Buharkent'te altyapı ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen işleri ekipleri, kanalizasyon altyapısı çalışmalarının ardından kenti modern üstyapıyla buluşturuyor. İlçede içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatı tamamlanmak üzere olduğu gibi ileri biyolojik atık su arıtma tesisi de inşa ediliyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, toplam 60 bin metrekarelik alanda kilit parke taşı çalışması yapılacağını belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Buharkent\'te Altyapı ve Üstyapı Çalışmalarını Sürdürüyor
30.12.2023 - 19:10,
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Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri Buharkent'te altyapı ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen işleri ekipleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ilçede gerçekleştirdiği kanalizasyon altyapısı çalışmalarının ardından kenti modern üstyapıyla buluşturuyor.

Buharkent'te Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi'ne bağlı yol yapım ve bakım şubesi ekipleri tarafından yapılan üstyapı çalışmaları devam ediyor. Toplam 68 bin 500 metre içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatı tamamlanmak üzere olan ilçede bir de ileri biyolojik atık su arıtma tesisi inşa ediliyor. Tesisin yapımı yüzde 80 oranında bitirilirken, ilçeye modern bir altyapı için 250 milyon liralık kaynak ayrıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Buharkent'i de daha modern hale getirdiklerini ifade ederek toplam 60 bin metrekarelik alanda kilit parke taşı çalışması yapılacağını hatırlattı.

Kaynak: ANKA
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