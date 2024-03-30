Aydın Büyükşehir Belediyesi Buharkent\'te Üstyapı Çalışmalarına Başladı

Yerel

Aydın Büyükşehir Belediyesi, altyapısını baştan sona yenilediği Buharkent'te üstyapı çalışmalarına başlandı.

İlçenin en işlek caddesi olan Atatürk Caddesi'nde yapılan altyapı ve sıcak asfalt çalışması vatandaşların beğenisini kazandı.

İlçe sakinleri, yapılan çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Çerçioğlu'nun sadece altyapı-üstyapı değil sosyal belediyecilik konusunda da vatandaşların yanında olduğunun altını çizen Buharkentli Nail Bayar, "Özlem Hanım Buharkent'e Sarı Civciv'leri gönderdi. Bunlar vatandaşlarımızın hizmetinde. Yaşlı vatandaşların tıraş, saç kesimi gibi ihtiyaçlarını gideriyor. Dört dörtlük hizmeti var. Evinde sıcak yemek görmeyen vatandaşların evine her gün sıcak yemek gönderiyor. Bizler hizmet veren insanı baş tacı yaparız" dedi.

İlçe merkezinde yapılan altyapı ve sıcak asfalt çalışmalarından çok memnun olduklarını dile getiren Bayar, "Biz onun hizmetinden memnunuz. Altyapının değiştirilmesinin çok büyük faydası var. Eski borularımız kanserojendi. Özlem Hanım en büyük yatırımı yaparak boruları değiştirdi. Arıtma tesisi yapıyor, iki tane büyük su deposu yapıyor. Bizlerin artık sağlığını düşünmesi lazım, Özlem Hanım bizleri düşündü. Çünkü artık her şey yeni. Altyapıda hiçbir sorun kalmadı. Özlem Hanım'dan istediğimizi aldık, ablamız bize baktı. Buharkent'e verdiği hizmetlerden ve altyapıyı yenilemesinden dolayı Özlem Hanım'a çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"BUHARKENT ÇERÇİOĞLU SAYESİNDE HİZMET ALDI"

Emekli Salahattin Çatalkaya da ilçede yapılan hizmetlerle ilgili, "Özlem Hanım'dan Allah razı olsun. Onun sayesinde Buharkent birçok hizmet aldı. Buharkent'te iş yapan sadece Özlem Çerçioğlu" diye konuştu.

Bir diğer ilçe sakini Mehmet Meydan ise "Topuklu Efe iki günde sıcak asfaltı yaptı, çok memnunuz. Asfalt çok güzel, yağ gibi. İnsanlar çok memnun. Buharkent'teki altyapı çalışmaları 10 ayda bitti. Sonrasında da iki günde asfalt da yapıldı. Özlem Başkan'dan çok memnunuz. Vatandaşlarımız yapılan çalışmalardan çok memnun. Özlem Hanım'a yapılan altyapı çalışmaları ve sıcak asfalt için çok teşekkür ederiz" dedi.

Atatürk Caddesi'nin daha öncesinde parke taşı kaplı olduğunu hatırlatan Meydan, "Bu yol daha önce parke taşıyla kaplıydı. Bir boru patlağı olduğunda kazılıyor, sonrasında da yama yapılıyordu. Bu yolda sıcak asfalt çalışması yapıldıktan sonra Buharkent'in çehresi değişti" diye konuştu.

1986 yılından bu yana Buharkent'te esnaflık yapan Nazmi Çatalkaya da düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

"Vatandaşlarımız yapılan altyapı çalışmalarından ve sıcak asfalttan çok memnun. Asfalt çalışması iki gün içerisinde yapıldı ve kullanıma açıldı. Şebekemiz değiştirildi ve demir borulardan kurtulduk. Asbestli borular değiştiriliyor. Müşterilerim de köylülerimiz de çok memnun. Büyükşehir Belediyesi çalışanları büyük bir özveriyle çalıştı. Yapılan yol çok güzel oldu. Özlem Çerçioğlu'nun görevine devam etmesini, yatırımlarının devam etmesini istiyoruz; kendisinden çok memnunuz."