Aydın Büyükşehir Belediyesi Camileri Temizliyor

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Temizlik çalışmaları kapsamında Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, camilerin avluları, abdest alma bölümleri ve tuvaletleri yıkanırken, iç bölümlerinde ise halılar özel makine yardımı ile süpürülüp, mihrap, minber, vaaz kürsüsü ve pencereler tek tek siliniyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini daha hijyenik ortamlarda yerine getirmesini sağlamak için, Aydın'ın tüm ilçelerindeki camilerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Programlı bir şekilde gerçekleştirilen cami temizlikleri kapsamında Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle'de bulunan Yeşil Camii, AYBA ekipleri tarafından temizlendi. Temizlik çalışmalarından oldukça memnun olduklarını ifade eden Yeşil Mahalle Muhtarı Şenol Öztürk, mahalle halkı adına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti ve "Mahallemizde bulunan camilerimiz Büyükşehir Belediyesi tarafından temizlendi. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na ve emeği geçen tüm ekiplerimize mahalle halkım adına teşekkür ederim" dedi. - AYDIN