Aydın Büyükşehir Belediyesi, dörtyol kavşağını yeraltına alıyor

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Aydın Büyükşehir Belediyesi, eski ve yeni dörtyol kavşağını doğu-batı istikametinde transit geçişler ile yeraltına alıyor. Altı ayda tamamlanması planlanan ve 2 kilometre uzunluğunda olacak projenin maliyeti ise yaklaşık 580 milyon TL olarak hesaplandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı projeyle eski ve yeni dörtyol kavşağı, doğu-batı istikametinde transit geçişler ile yeraltına alınacak. Eski ve yeni dörtyol kavşaklarının, Efeler ilçesi şehir içi trafiğini en önemli giriş noktaları olduğunu belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yaklaşık 580 milyon lira maliyeti olacak bu önemli proje ile hem trafik daha da rahatlayacak hem de sürücülere ulaşım noktasında önemli bir zaman kazandıracak. Şehrimizin ulaşım altyapısını daha modern ve daha etkili bir ulaşım ağına kavuşturmak için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz."

Evliya Çelebi Cami bölgesine kadar olan bu proje ile Umurlu istikametinden gelen vatandaşlar, İncirliova istikametinde trafik lambalarını beklemeden yeraltına sorunsuz bir şekilde ilerleyebilecek. Projeyle, Adnan Menderes Bulvarı girişinde bekleme süresi de yarı yarıya azalacak.