Aydın Büyükşehir Belediyesi Emekli Kart Projesi Yoğun İlgi Gördü

Yerel

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin emeklilere yönelik başlattığı destek projesi kapsamında 'Emekli Kart'ı almak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi emeklilere yönelik başlattığı destek projesiyle Aydın'da yaşayan emekli vatandaşlara destek olacak. Hayata geçirilen Emekli Kart projesiyle artık Aydın'da yaşayan emekli vatandaşlar, et ve et ürünlerini Halk Ege Et mağazalarında yüzde 20 indirimli alabilecek. Emekli Kart başvuruları alınmaya başlarken, karta sahip olmak isteyen emekli vatandaşlar AYULAŞ hizmet binasında yoğunluk oluşturdu. Zaman zaman yoğunluk sebebiyle sıra kuyruğu da oluşurken, ekipler vatandaşların başvurularını yapmalarını sağlamak için yoğun çaba sarf etti. Emekli Kart'ın emekliler için çok önemli ve anlamlı bir hizmet olduğunu ifade eden Aydınlı vatandaşlar, sosyal belediyeciliğie örnek bir uygulama olduğunu belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na destek projesi için teşekkür etti. - AYDIN