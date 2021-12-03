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Aydın Büyükşehir Belediyesi Görme engellilerin yanında - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi Görme engellilerin yanında

03.12.2021 14:03
Aydın Büyükşehir Belediyesi Görme engellilerin yanında

Aydın Büyükşehir Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 400 adet beyaz baston dağıttı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 400 adet beyaz baston dağıttı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Aydın genelindeki görme engelli vatandaşlara en büyük ihtiyaçlarından olan 400 adet beyaz baston dağıttı. Büyükşehir Belediyesi binasında yapılan törene katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Barış Altıntaş, her zaman engelli vatandaşların yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Törende konuşan Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engellilerin sırtlarının sıvazlanmalarından ziyade önlerine çıkan engellerin kaldırılması gerektiğini ifade etti. Özen "Bu noktada Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu da görme engelliler için özgürlüğü ve bağımsızlığı sembolize eden beyaz baston dağıtımını gerçekleştirdi. Beyaz bastonunu kullanabilen bir görme engelli kimseye ihtiyaç duymadan Aydın sokaklarında özgürce dolaşabilecek. Başkan Çerçioğlu 400 baston dağıtarak bu kadar görme engellinin daha kimseye ihtiyaç duymadan sokaklarda dolaşabilmelerini sağlamış oldu. Başkanımız aynı zamanda bizlerin büyük ihtiyacı olan beyaz bastonu alabilmek için hastane koridorlarında dolaşarak reçete yazdırmaya çalışmamızdan da kurtarmış oldu. Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi olarak başkanımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Törene Aydın Büyükşehir Beledisi Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen de katılırken Aydın'daki engelli dernekleri ile her zaman temas halinde olduklarının altını çizen Başkanvekili Altıntaş, "Engelleri hep birlikte aşıyoruz. Bundan sonra da ihtiyacınız olan her şeyi yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi. Sürücüleri de uyaran Başkanvekili Altıntaş, beyaz bastonun görme engelli vatandaşlara özgürlük sağladığını, bu özgürlüğü yaşayabilmeleri için de yaya geçitlerinde karşıdan karşıya geçerken kullanımlarında dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi Görme engellilerin yanında
Aydın Büyükşehir Belediyesi Görme engellilerin yanında
Aydın Büyükşehir Belediyesi Görme engellilerin yanında

Dünya Engelliler Günü, Büyükşehir Belediyesi, Aralık, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi Görme engellilerin yanında - Son Dakika


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