Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli'de yeni yol çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli'de yeni yol çalışmalarına devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli\'de yeni yol çalışmalarına devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kente yeni yollar kazandırmak ve mevcut yolları yenilemek için çalışmalarına devam ediyor. Nazilli ilçesi Şehit Mustafa Arslan Bulvarı'nda yapılan yol yapım ve bakım çalışmalarının ardından bulvar, yenilenmiş haliyle hizmete açılacak.

27.02.2024 12:55  Güncelleme: 12:58
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, kente yeni yollar kazandırmak ve mevcut yolları yenilemek için çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Nazilli ilçesi Şehit Mustafa Arslan Bulvarı'na sıcak asfalt seriyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yol yapımı ve mevcut yolların yenilenmesi için kent genelinde çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Nazilli ilçesi Şehit Mustafa Arslan Bulvarı'nda yol çizgi ve yaya geçidi çalışmalarının tamamlanmasının ardından, bulvar yenilenmiş haliyle vatandaşların kullanımına sunulacak.

Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, Nazilli ilçesi Şehit Mustafa Arslan Bulvarı'nda yaya ve sürücülerin güvenliği için de çalışmalar yapıyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Hizmet odaklı belediyecilik anlayışımız ile yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza kentimiz genelinde eş zamanlı olarak devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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