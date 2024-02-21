Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası'nda Sahil Düzenlemesi Yapıyor - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası'nda Sahil Düzenlemesi Yapıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası\'nda Sahil Düzenlemesi Yapıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası merkezde 2 bin 500 metre uzunluğundaki sahil şeridinde düzenleme yapmaya başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, düzenlemenin Kuşadası'nı daha da modern hale getireceğini söyledi.

21.02.2024 09:34  Güncelleme: 09:39
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası merkezde 2 bin 500 metre uzunluğundaki sahil şeridinde düzenleme yapmaya başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, düzenlemenin Kuşadası'nı daha da modern hale getireceğini söyledi.

Çerçioğlu, yapılan çalışmayla Kuşadası'nda 2 bin 500 metrelik sahil şeridi boyunca bir yürüyüş ve bisiklet yolu daha oluşturduklarını ifade etti. Sahil şeridinde plaj voleybolu alanı, seyir alanları ile İsmail Cem ve Atatürk meydanlarında da düzenleme yapılacağını belirten Çerçioğlu, daha modern bir görünüm için de peyzaj çalışmalarına da yer verileceğinin altını çizdi.

Çerçioğlu daha önce de Kuşadası Sevgi Plajı boyunca 20 kilometre uzunluğundaki alanda bisiklet ve yürüyüş yolu yaptıklarını hatırlatarak, "Kuşadası Türkiye'de turizmin başladığı ilk tatil beldesi. Bizler de döviz girdisiyle Aydın'ın ve Türkiye'nin ekonomisine büyük katkı sunan Kuşadası'nın daha yaşanabilir bir kent olması için durmaksızın çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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