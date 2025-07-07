Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası\'nda Temizlik ve Bakım Çalışmaları Gerçekleştirdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kuşadası'nda kapsamlı temizlik, bakım ve çevre düzenlemesi gerçekleştirdi. Kırsaldan kent merkezine kadar Aydın'ın dört bir yanına hizmet ulaştıran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu kez turizmin gözbebeği Kuşadası'nı baştan sona elden geçirdi.

Park ve Bahçeler, Çevre Koruma ve Kontrol ile Ulaşım Dairesi Başkanlıklarına bağlı ekipler, ilçe genelinde eş zamanlı olarak yürüttükleri çalışmalarla Kuşadası'na adeta bahar havası getirdi. Ana arterlerde peyzaj düzenlemeleri ve trimör çalışmaları ile cadde ve bulvarlara estetik bir görünüm kazandırıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin fidanlıklarında kadın emekçiler tarafından yetiştirilerek dikimi gerçekleştirilen mevsimlik çiçekler de ilçeye renk kattı.

Duraklar yenilendi, temizlik tam not aldı

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, otobüs duraklarında bakım ve onarım çalışmaları yaparak vatandaşların toplu taşıma noktalarını daha konforlu hale getirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri ise cadde ve duraklarda detaylı çevre temizliği gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar ile Kuşadası pırıl pırıl oldu.

Tüm ilçelerde çalışmaların devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Güzel Aydınımız tüm ilçelerinde vatandaşlarımızı hizmetlerimizle buluşturmayı sürdürüyoruz. Ekiplerimizle birlikte gece gündüz demeden vatandaşlarımız için çalışıyoruz. Kentimizin dört bir yanına hizmet ulaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten Kuşadalılar, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN