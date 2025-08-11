Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nden Güvenli Yollar Projesi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşlar için daha güvenli ve konforlu yollar oluşturmaya devam ediyor.

Yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyen Büyükşehir Belediyesi, Efeler ilçesi Kızılcaköy Mahallesi ile Balıkköy Mahallesi arasında bulunan yolda kazı çalışmalarına başladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, kazı çalışmalarının ardından yolda sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek. Çizgileme ve logolama çalışmaları da yapılacak olan yol, daha konforlu ve güvenli haliyle ilçe halkının kullanımına sunulacak.

Yol yapım ve yenileme çalışmalarının 17 ilçede süreceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Güzel Aydınımız için çalışmaya, hemşehrilerimizi hizmetlerimiz ile buluşturmaya devam ediyor. 17 ilçemizin tamamında yol yapım ve yenileme çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kentimiz için yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, yapılan hizmetlerden memnuniyet duyduklarını ifade ederek hızlı, planlı ve koordineli bir şekilde sürdürülen çalışmalar için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN