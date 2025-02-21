Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Kapsamlı Çalışmalar - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Kapsamlı Çalışmalar

Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nden Kapsamlı Çalışmalar

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın'ın ilçelerinde park, bahçe ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Özlem Çerçioğlu, hizmetlerin hızla devam edeceğini belirtti.

21.02.2025 14:55  Güncelleme: 14:57
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Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın'ın tüm ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri Söke ilçe merkezinde, Kuşadası ilçe merkezinde ve Davutlar ile Güzelçamlı Mahallelerinde kapsamlı çalışma gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kente değer katan çalışmaları ile Aydınlılara hizmet ulaştırmayı sürdürüyor. Mesai mefhumu gözetmeksizin hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Söke ve Kuşadası ilçelerinde bulunan cadde, bulvar ve parklarda çalışma gerçekleştirdi. 20 araç ve 64 personel ile gerçekleştirilen çevre bakım, düzenleme ve yenileme çalışmaları hızla tamamlandı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Söke ve Kuşadası ilçelerinde bulunan parklarda kapsamlı yenileme ve bakım çalışmalarını hayata geçirdi. Söke'nin ve Kuşadası'nın cadde, bulvar ve parkları Büyükşehir Belediyesi'nin fidanlıklarında yetiştirilen mevsimlik çiçekler ile süslendi. İlçeler genelinde peyzaj ve çevre düzenlemesi de gerçekleştiren ekipler, trimör ve çırpma faaliyetlerini de hızla tamamladı. Ekipler, yaya ve sürücülerin güvenliği için budama çalışması da gerçekleştirdi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Söke ve Kuşadası ilçelerinde sinyalizasyon sistemleri ile trafik levhaları ve delinatörlere bakım çalışması gerçekleştirildi. Yaya geçitleri ile trafik şeritlerini boyayan ekiplerin hummalı çalışmaları sürücülerden tam not aldı. Otobüs duraklarının bakımını da gerçekleştiren ekipler, her gün binlerce vatandaşın kullandığı alanları yeniledi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından pırıl pırıl bir Aydın için gerçekleştirilen çalışmalar sürdürülüyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin gece gündüz demeden gerçekleştirdiği çalışmalar ile kazanan Aydınlılar oluyor. Tüm ilçelerde olduğu gibi Söke ve Kuşadası ilçeleri genelinde hizmetlerini aralıksız sürdüren ekiplerin çalışmaları vatandaşlardan da tam not alıyor.

Başkan Çerçioğlu: "Hemşehrilerimizi hizmetlerimiz ile buluşturmaya devam edeceğiz"

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmaların devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Kuşadası ve Söke'de olduğu gibi güzel Aydınımızın 17 ilçesinin tamamında çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Kırsal mahallelerimizden kent merkezlerimize kadar tüm ilçelerimizde faaliyetlerimizi gerçekleştiriyor, hemşehrilerimizi hizmetlerimiz ile buluşturuyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, hizmetlerinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Kapsamlı Çalışmalar - Son Dakika

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