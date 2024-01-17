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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Şehitler İçin Hayır Düzenledi - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Şehitler İçin Hayır Düzenledi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, şehit olan kahraman vatan evlatlarının ruhlarına Aydın genelinde 67 noktada hayır düzenledi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen hayra vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Aydınlı vatandaşlar, bu duyarlılığından dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Şehitler İçin Hayır Düzenledi
17.01.2024 - 16:18,  Güncelleme: 16:26
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, şehit olan kahraman vatan evlatlarının ruhlarına Aydın genelinde 67 noktada hayır düzenledi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen hayra vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Böyle zamanlarda yapılan hayırların milli birlik ve beraberliğimiz için manevi değeri olduğunu ifade eden Aydınlı vatandaşlar, bu duyarlılığından dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA
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