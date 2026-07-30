Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden Zeytindalı Bulvarı’na ulaşım yatırımı - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden Zeytindalı Bulvarı’na ulaşım yatırımı

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden Zeytindalı Bulvarı’na ulaşım yatırımı
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler ilçesindeki Zeytindalı Bulvarı’nda altyapı çalışmalarını tamamlayarak asfalt serimine başladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler ilçesindeki Zeytindalı Bulvarı'nda altyapı çalışmalarını tamamlayarak asfalt serimine başladı. Yol, çizgi ve logolama çalışmalarının ardından yenilenen yüzüyle vatandaşların hizmetine sunulacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından kente kazandırılan ulaşım yatırımlarında çalışmalar devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesi Zeytindalı Bulvarı'nda kazı, kaldırım ve yağmursuyu drenajı yapım çalışmalarını tamamlayarak asfalt serimine başladı. Asfalt seriminin ardından daha konforlu ve güvenli sürüş için çizgi ve logolama çalışmaları yapılacak bulvar, yenilenen hali ile vatandaşların hizmetine sunulacak.

Aydın'ın her noktasında yol yenileme ve yapım çalışmaların süreceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Kentimizin dört bir yanında yatırımlarımızı hemşehrilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımıza her geçen gün yenilerini ekliyor, 17 ilçemizin tamamında ulaşım altyapısını güçlendiriyoruz. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden Zeytindalı Bulvarı’na ulaşım yatırımı - Son Dakika

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