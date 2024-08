Yerel

Aydın Büyükşehir Belediyesi Otizm Sanat ve Gelişim Merkezi, yüzlerce öğrencinin eğitimine öncü oluyor

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından Aydın'ın eğitim hayatına kazandırılan Aydın Büyükşehir Belediyesi Otizm Sanat ve Gelişim Merkezi, yüzlerce öğrencinin eğitimine öncü oluyor, gelişimlerine katkı sağlıyor.

Aydın Tekstil Park içerisinde bulunan Otizm Sanat ve Gelişim Merkezi'nde öğrenciler uzman eğitmenlerin eşliğinde eğlenerek öğreniyor, aktiviteler ile sosyalleşme imkanına sahip oluyor. Müzik, resim, yaşam becerileri, spor alanlarında eğitimler gören öğrenciler birebir dersler ile okumayı, yazmayı ve temel matematiği de öğreniyor, destek eğitimi görüyor, fizyoterapi hizmetiyle el-ayak ve vücut koordinasyonlarını geliştiriyor.

Haftanın 6 günü 09.00 ile 18.00 saatleri arasında eğitim verilen kuruma çocuklarını getiren veliler, Aydın Tekstil Park'ın eşsiz atmosferinde kendileri için ayrılan bekleme alanlarında günlerini geçirebilirken bir yandan çocuklarının gelişimine şahit olma fırsatına erişiyor. Ücretsiz eğitim hizmeti veren Otizm Sanat ve Gelişim Merkezi gibi merkezlerin öneminin ve otizmin farkında olduklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Otizm Sanat ve Gelişim Merkezimiz hem çocuklarımıza hem de ileri yaştaki otizmli bireylere hizmet veriyor. Otizmin farkındayız, biliyoruz. Otizmli vatandaşlarımızın eğitimine destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Özlem Başkanımıza teşekkür ediyoruz"

Oğullarına otizm tanısı konulmasının ardından Aydın'a taşınarak Büyükşehir Belediyesi'nin merkezlerinde eğitimlere başladıklarını söyleyen Fuat Güner, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür ederek "Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim kurumlarından faydalanıyoruz. Havuzu var, spor salonuna gidiyoruz, resim dersine gidiyoruz, duyu bütünleme dersi alıyoruz. Çok memnunuz, öğretmenlerimizden de çok memnunuz. Her konuda yardımcı oluyorlar. Özlem Başkanımıza bize bu imkanları sunduğu için teşekkür ederiz. Eğitimin her konuda katkısı olduğunu düşünüyorum, dil gelişim konusunda katkısı var, koordinasyon konusunda katkısı var, kendi kendine yetebilme konusunda katkıları var. Oğlum evde her işi kendisi yapabiliyor, bize yardımcı oluyor. Yemek de yapabiliyor, temizlik de yapabiliyor, bütün konularda bize yardımcı olabiliyor. Özlem Başkanımıza teşekkür ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Oğlum merkeze geldikten sonra konuşmaya başladı"

Otizm Sanat ve Gelişim Merkezi'nde eğitim görmesinin ardından çocuklarında yaşanan değişimi gözlemleyebildiklerini söyleyen Nurşen Aydın; "Öğretmenlerimizden ve merkezden çok memnunum. Buradan ücretsiz bir şekilde hizmet alıyoruz, yüzde 70-80 gibi bir ilerleme kaydettik. Özellikle dil gelişiminde ilerleme kaydettik. Oğlum ergoterapi tedavisi alıyor, dil eğitimi alıyor, bireysel gelişim eğitimi alıyor, spor dersleri alıyor. Bayağı bir ilerleme kaydettik, hiç konuşamıyordu ama şu an kendisini ifade edebiliyor, konuşabiliyor, her şeyini kendisi karşılayabiliyor. Özlem Başkanımıza böyle imkanlar sunduğu için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Özlem Başkanımıza otizm annelerinin yanında"

Başkan Çerçioğlu'nun otizmli bireylerin ve ebeveynlerin yanlarında olduğunu bildiklerini belirten Ayşe Gökbel de; "Çocuğuma 2022'de otizm teşhisi kondu, 2 yıldır Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kurumlarından destek alıyoruz. Bizim için çok önemli burası, özellikle öğretmenlerimiz çok iyi. Ben Özlem Çerçioğlu'na bu merkezi Aydın'a kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Biz burası sayesinde yol kat ettik, öğretmenlerimizde biliyorlar nereden nereye geldiğimizi. Çok şükür. Ben bu merkez için minnettarım. Tabii otizm annesi olanları anlamak çok özel bir şey bizler için, ben çok teşekkür ediyorum Özlem Çerçioğlu başkanımıza, velileri de anlayan bir başkanımız var Aydın'da" şeklinde konuştu.

"Aydın çok şanslı çünkü Özlem Başkan var"

Büyükşehir Belediyesi'nin otizmli bireylere yönelik gerçekleştirdiği eğitimlerden memnun olduklarını söyleyen Aydın Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Adnan Özdemir ise ebeveynler adına Başkan Çerçioğlu'na teşekkür ederek "Aydın bu konuda çok şanslı çünkü Özlem Başkan gibi bir başkanımız var, otizmli çocuklarımızın annesi olarak hitap ediyoruz biz ona. Çocukların gelişim sürecinde inanılmaz başarı sağladı Otizm Sanat ve Gelişim Merkezi. Uygulama evi, sporu, müziği. Bu çocukları topyekün hayata kazandırmada, davranışsal anlamda değişimi oluşturabilmek adına atılan adımların başlangıcıydı bunlar. Özlem Başkanımız ile birlikte çocuklarımızın gelişimi en üst düzeye çıktı. Biz çocuklarımızı sosyal hayata kazandırma ve toplum içerisinde var olmalarını sağlama anlamında otizmli çocuklarımızın annesi, eli her zaman omzumuzda olan ve gücünü her zaman yanımızda hissettiğimiz Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederiz" dedi.