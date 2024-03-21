Aydın Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı Boyunca İftar Sofraları Kuruyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca kurduğu geleneksel iftar sofralarıyla vatandaşları bir araya getirmeye devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Hikmet Saatçı ile birlikte Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen iftar programına katıldı.
Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok noktasında düzenlediği iftar programları kapsamında 10 ayrı noktada 15 bin kişiye iftar yemeği verdi. Yenipazar ilçesi Dereköy Mahallesi, Söke ilçesi Atburgazı Mahallesi, Nazilli ilçesi Pirlibey Mahallesi ile 23 Nisan Parkı, Kuyucak ilçesi Başaran Mahallesi, Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi, Germencik ilçesi Hıdırbeyli Mahallesi, Çine ilçesi Kahraman Mahallesi ve Efeler ilçesi Işıklı Mahallesi ile Atatürk Kent Meydanı'nda iftar sofraları kuruldu.
Aydınlılarla iftar sofralarında buluşmaya devam eden Çerçioğlu, "Birlik ve beraberliği yansıtan bereketli iftar sofralarımızı vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz" dedi. Vatandaşlar, kurulan iftar sofraları için Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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