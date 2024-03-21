Aydın Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı Boyunca İftar Sofraları Kuruyor - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı Boyunca İftar Sofraları Kuruyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı Boyunca İftar Sofraları Kuruyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca düzenlediği iftar programlarıyla vatandaşları bir araya getiriyor. Başkan Özlem Çerçioğlu, CHP İl Başkanı Hikmet Saatçı ile birlikte Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen iftar programına katıldı. Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarında 10 ayrı noktada 15 bin kişiye iftar yemeği verdi.

21.03.2024 22:35  Güncelleme: 22:38
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca kurduğu geleneksel iftar sofralarıyla vatandaşları bir araya getirmeye devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Hikmet Saatçı ile birlikte Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen iftar programına katıldı.

Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok noktasında düzenlediği iftar programları kapsamında 10 ayrı noktada 15 bin kişiye iftar yemeği verdi. Yenipazar ilçesi Dereköy Mahallesi, Söke ilçesi Atburgazı Mahallesi, Nazilli ilçesi Pirlibey Mahallesi ile 23 Nisan Parkı, Kuyucak ilçesi Başaran Mahallesi, Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi, Germencik ilçesi Hıdırbeyli Mahallesi, Çine ilçesi Kahraman Mahallesi ve Efeler ilçesi Işıklı Mahallesi ile Atatürk Kent Meydanı'nda iftar sofraları kuruldu.

Aydınlılarla iftar sofralarında buluşmaya devam eden Çerçioğlu, "Birlik ve beraberliği yansıtan bereketli iftar sofralarımızı vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz" dedi. Vatandaşlar, kurulan iftar sofraları için Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı Boyunca İftar Sofraları Kuruyor - Son Dakika

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