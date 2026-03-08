Başkan Çerçioğlu Ramazan ayının bereketini Aydın'ın dört bir yanına taşımayı sürdürüyor - Son Dakika
Başkan Çerçioğlu Ramazan ayının bereketini Aydın'ın dört bir yanına taşımayı sürdürüyor

Başkan Çerçioğlu Ramazan ayının bereketini Aydın\'ın dört bir yanına taşımayı sürdürüyor
08.03.2026 21:35  Güncelleme: 21:37
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının bereketini Aydın'ın dört bir yanına taşıyarak, farklı noktalarda düzenlediği iftar sofralarında binlerce vatandaşı bir araya getiriyor. Vatandaşlar, birlik ve beraberlik içinde oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının bereketini kurduğu iftar sofraları ile Aydın'ın dört bir yanına taşımayı sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan gönül sofralarında her gün binlerce vatandaş bir araya gelerek oruçlarını birlikte açıyor. Her gün farklı noktalarda kurulan iftar sofraları, Ramazan ayının birlik ve beraberlik atmosferini kentin dört bir yanına taşıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofraları bugün de Efeler ilçesinde Atatürk Kent Meydanı ve Adnan Menderes Mahallesi'nde, İncirliova ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda, Nazilli ilçesinde Muammer Aksoy Mahallesi'nde, Germencik ilçesinde Ortaklar Mahallesi'nde, Koçarlı ilçesinde Bağcılar Mahallesi'nde ve Köşk ilçesinde Beyköy Mahallesi'nde kuruldu.

Kurulan iftar sofralarında binlerce vatandaş aynı sofrada buluşarak oruçlarını açtı. Mahallelerinde kurulan sofralarda bir araya gelen vatandaşlar, Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygusunu hep birlikte yaşadıklarını ifade ederek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca kentin farklı noktalarında kuracağı iftar sofralarıyla vatandaşları buluşturmaya devam edecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, İftar, Aydın, Yerel, Son Dakika

Başkan Çerçioğlu Ramazan ayının bereketini Aydın'ın dört bir yanına taşımayı sürdürüyor

SON DAKİKA: Başkan Çerçioğlu Ramazan ayının bereketini Aydın'ın dört bir yanına taşımayı sürdürüyor - Son Dakika
