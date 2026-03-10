Başkan Çerçioğlu Koçarlı'da iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
Başkan Çerçioğlu Koçarlı'da iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Çerçioğlu Koçarlı'da iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi
10.03.2026 22:53  Güncelleme: 22:54
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Aydın genelinde her gün farklı ilçelerde yapılan iftar programları, Ramazan'ın bereketini ve dayanışma ruhunu vurguluyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programları, Ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu Aydın'ın dört bir yanına taşımaya devam ediyor. Her gün farklı ilçelerde düzenlenen programlar, binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturuyor. Bugün de Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı'nda ve Kızılcaköy Mahallesi'nde, Söke ilçesi Yenicami Mahallesi'nde, Nazilli ilçesi 23 Nisan Parkı'nda, Sultanhisar ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde, Köşk ilçesi Başçayır Mahallesi'nde, İncirliova ilçesi Dereağzı Mahallesi'nde, Karpuzlu ilçesi Çobanisa Mahallesi'nde ve Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi'nde iftar sofraları kuruldu. Vatandaşlar, Ramazan'ın manevi atmosferinde bir araya gelerek oruçlarını hep birlikte açtı. Çocuklar ve aileler aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; AK Parti Koçarlı İlçe Başkanı Fatih Demir, meclis üyeleri ve muhtarlar ile birlikte Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Tüm vatandaşların Ramazan ayını kutlayan Başkan Çerçioğlu, iftar sofralarının ay boyunca her gün farklı ilçelerde kurulmaya devam edeceğini ifade etti.

Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin sofralarında Ramazan ayının bereketini paylaşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Özlem Çerçioğlu, Yerel Haberler, Belediye, Koçarlı, Kültür, İftar, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Çerçioğlu Koçarlı'da iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

SON DAKİKA: Başkan Çerçioğlu Koçarlı'da iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
