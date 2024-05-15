Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu \'Bardakçı Baba\' Oyunuyla Seyircilerin Karşısına Çıktı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, "Bardakçı Baba" oyunu ile tiyatroseverlerin karşısına çıktı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydınlıları birbirinden güzel tiyatro oyunlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda seyircilerle buluşan, "Bardakçı Baba" tek perdelik komedi oyunu, izleyicileri kahkahaya boğdu.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sanata ve sanatçıya sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek, "Tiyatroseverleri birbirinden güzel oyunlarla buluşturmaya devam ediyoruz. Özenle hazırlanan oyunlarımıza tüm Aydınlıları davet ediyorum." dedi. - AYDIN
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