Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Ana Planı\'nı Onayladı

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Aydın Büyükşehir Belediyesi, 100'e yakın kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütünün yanı sıra binlerce vatandaştan görüş alarak Aydın'ın ulaşımdaki geleceğine karar verdi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, iki yıllık bir çalışmanın ardından hazırlanan "Ulaşım Ana Planı"nın Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin onayına sunulduğunu, Aydın'ı Aydınlılarla beraber yönetmeye devam edeceklerini söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, "Ulaşım Ana Planı"na paydaşlarla birlikte karar vererek son noktayı koydu. Planın oluşturulmasında Efeler, Nazilli, Söke, Kuşadası ve Didim ilçelerinde farklı noktalarda olmak üzere 73 kavşakta trafik sayımları gerçekleştirildi. Aydın'ın merkez noktalarıyla komşu illere bağlanan yollarda 1500 sürücüyle anket yapıldı.

Anket sonuçlarının değerlendirilmesi, ulaşımda geçirilen süre ve yönünün simülasyonunun yanı sıra gerçekleştirilen fizibilite çalışmalarıyla Aydın'da bundan sonra ulaşım ağına ilişkin yapılacak her yatırım bu ana plana göre şekillenecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Ulaşım Ana Planı"nın Aydın'a hayırlı olmasını temenni etti.