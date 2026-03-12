Aydın Büyükşehir\'den Yenipazarlı üreticilere yem desteği

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kırsal kalkınmayı destekleyen projeleri ile üreticilerin yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından planlı ve programlı bir şekilde sürdürülen yem hibesi desteği, Yenipazar'da üreticilerle buluşturuldu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun üretimin güçlenmesine yönelik çalışmaları doğrultusunda hayata geçirilen destek kapsamında, 5 ve altında büyükbaş hayvana sahip üreticilere sığır süt yemi ve sığır besi yemi dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Üreticiler, geçmiş yıllardan bu yana sürdürülen desteklerden memnuniyet duyduklarını belirterek Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, üreticilere desteklerinin devam edeceğini belirtti ve "Üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Kırsal mahallelerimizde hayvancılığı destekleyen projelerimizi sürdürüyor, üreticilerimizin emeklerine katkı sunacak çalışmalarımızı Aydın'ın dört bir yanında hayata geçiriyoruz. Kırsal kalkınmayı destekleyen projelerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN