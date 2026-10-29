Aydın Çine'de hayvan pazarında küpesiz ve belgesiz hayvanlara giriş izni verilmedi - Son Dakika
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Aydın Çine'de hayvan pazarında küpesiz ve belgesiz hayvanlara giriş izni verilmedi

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Aydın Çine\'de hayvan pazarında küpesiz ve belgesiz hayvanlara giriş izni verilmedi
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Aydın'daki hayvan pazarlarında yapılan denetimlerde, Çine Belediyesi Hayvan Pazarı'na getirilen küpesiz ve sevk belgesi olmayan hayvanların girişine izin verilmedi. Kurallara uymadığı belirlenen sorumlular hakkında idari işlem başlatıldı.

Aydın'da bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi ve güvenli hayvan ticaretinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, küpesiz ve belgesiz hayvanların pazara girişine izin verilmezken, kurallara uymayanlar hakkında idari işlem başlatıldı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından il genelindeki hayvan pazarlarında yürütülen denetimler aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler, Çine Belediyesi Hayvan Pazarı'nda kapsamlı kontroller gerçekleştirdi. Denetimlerde pazara getirilen hayvanların sağlık durumları, kulak küpeleri ve sevk belgeleri incelenirken, hayvan naklinde kullanılan araçlar da kontrol edildi. Bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasının önüne geçilmesi ve hayvan hareketlerinin kayıt altında tutulması amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde, mevzuata aykırı şekilde getirilen, kulak küpesi bulunmayan veya gerekli sevk belgeleri olmayan hayvanların pazara girişine izin verilmedi. Kurallara uymadığı tespit edilen sorumlular hakkında ise idari işlem başlatıldı.

Üreticilerin ve hayvan yetiştiricilerinin güvenli şartlarda alım satım yapabilmesi için denetimlere önem verilirken, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bulaşıcı hastalık riskinin en aza indirilmesi amacıyla hayvan pazarlarındaki kontrollerin il genelinde kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA
EkonomiGüncelYerelAydınÇineSon Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Çine'de hayvan pazarında küpesiz ve belgesiz hayvanlara giriş izni verilmedi - Son Dakika
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