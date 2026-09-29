Aydın Çine\'de üstyapı çalışmaları sürerken Şevketiye\'de yol trafiğe kapatılacak

Aydın'ın Çine ilçesinde devam eden üstyapı çalışmaları nedeniyle bir yolun bölümü geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Çalışmalar süresince ulaşım kontrollü olarak sağlanacak.

Şevketiye Mahallesi'nde Mehmet Yavaş Caddesi, Nuri Güngör Caddesi ve 270. Sokak'ın birleşim noktasında sürdürülen üstyapı çalışmaları ulaşımda geçici düzenlemeyi beraberinde getirdi. Çalışmalar kapsamında yolun bir bölümünün araç trafiğine kapatılacağı, ulaşımın ise kontrollü şekilde devam edeceği bildirildi. Sürücülerin bölgede herhangi bir ulaşım aksaklığı yaşamamaları için alternatif güzergahları kullanmaları istendi. Çalışmalar süresince sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri gerektiği belirtildi. Yetkililer, çalışma nedeniyle oluşabilecek geçici ulaşım düzenlemesi konusunda sürücülerin anlayış göstermelerini istedi.