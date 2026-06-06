Aydın'da çiftler 06.06.2026 için yarıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın'da çiftler 06.06.2026 için yarıştı

Aydın\'da çiftler 06.06.2026 için yarıştı
06.06.2026 16:39  Güncelleme: 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen çiftler 06.06.2026 tarihini tercih etti. İlçe nikah dairesinde bugün 16 nikah kıyılırken, nikah memuru Ülkü Avcar çiftlere başkalarının evliliklerine özenmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde evlilik tarihlerinin özel ve akılda kalıcı olmasını isteyen çiftler 06.06.2026 tarihini tercih ederken, ilçe nikah dairesinde bugün 16 nikah kıyıldı. Genç çiftlerin nikahlarını kıyan Efeler Belediyesi Nikah Memuru Ülkü Avcar ise genç çiftlere ilettiği mesaj da başkalarının evliliklerine özenilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Ülke genelinde olduğu gibi bugün Aydın'da da nikah yoğunluğu yaşandı. Merkez ilçe Efeler'de de evlenmek için 06.06.2026 tarihini seçen genç çiftler, Efeler Belediyesi Nikah Salonu'na akın ederken, gün boyu süren nikah merasimlerinde 16 çift dünya evine girdi. Bu özel tarihi aylar öncesinden planlayarak nikah günü alan çiftlerden olan Beyda Gün ve Emre Dülger çifti de sevenlerinin şahitliğinde bir ömür boyu mutluluğa 'Evet' dediler.

Kendisi adına çok pratik ve unutmayacağı bir tarih olduğunu ifade eden çiftlerden Emre Dülger; "Hem senkron bir tarih yani 6 tekrar ediyor hem de yarınlarda evlilik hediyesi aldığım da unutmamak adına böyle bir tarih seçtik. Bizim için güzel oldu. Mutlu olduk. Hem ailelerimizle birlikte olduk. İkimiz de öğretmen olduğumuzdan dolayı uygun bir tarih oldu bizim için. Sınava girmeden önce hallettik şimdi de evlendik. Benim için çok pratik bir tarih oldu. Asla unutmam bu saatten sonra" dedi.

Heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getiren Beyda Gün ise "Unutmayacağımız bir tarih olduğu için bence güzel bir tarih. Haziran ayı da olması çok güzel. Bugünü hatırlamamız için bu şekilde yapmak istedik. Heyecanlıyız ve mutluyuz. Artık eşim de bu tarihi unutmaz herhalde" dedi.

"Toplamda sanırım 30 tane nikahımız var"

Kendileri adına da yoğun ama keyifli bir gün olduğunu belirten Efeler Belediyesi Nikah Memuru Ülkü Avcar; "Bugün çok güzel ve keyifli bir gün 06.06.2026. Biliyorsunuz ki halkımız bu tür şeyleri saatlerine varıncaya kadar önemsiyorlar. Aynı zamanda tarihleri net olarak hatırlayalım gibi bu tarihleri seçiyorlar. Bunu biz her yıl yıla göre yaşıyoruz. 05.05.2025 gibi yıla göre değişebiliyor. Bugün çok güzel ve keyifli bir gün. Bugün sadece nikah dairemizde 16 nikahımız var. Bir de akşamı da eklersek. Diğer arkadaşlarımla beraber. Çünkü benim dışımda bugün 3 arkadaş daha görev yapıyor. Toplamda sanırım 30 tane nikahımız var. Ben bu işi yapmaktan çok keyif alıyorum. Güzel ve çok heyecanlı, keyifli. Gençlerin o mutluluğuna ortak olunması, hayatlarını birleştirmelerinde bir nebze insanın katkısının olması beni mutlu ediyor. Ben severek yapıyorum" dedi.

"Başkalarının evliliklerine özenmeyin"

Sosyal medyadaki paylaşımların anlık gülümsemeler olduğuna dikkat çekerek genç çiftlere öğütlerde bulunan Avcar; "Çiftlere mesajım, her zaman için, ki bunu konuşmalarımda da ifade ediyorum. Sadece evliliğinizde başkalarının evliliklerine özenmeden kendi yaşamlarına, kendi bütçelerine, kendi hayat şartlarına göre yaşamaları. Çünkü sosyal medyada görünen her şey anlık sadece anlık gülümsemeler" diyerek gençlerin mutlu olmaları temennisinde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, 3. Sayfa, Evlilik, Efeler, Aydın, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da çiftler 06.06.2026 için yarıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı’nda devam ediyor Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor
İrlanda’dan İsrailli iki bakana ambargo: Ülkeye girişleri yasaklandı İrlanda'dan İsrailli iki bakana ambargo: Ülkeye girişleri yasaklandı
Kılıçdaroğlu MYK’yı yeniden topladı, grup toplantısı kararı netleşti Kılıçdaroğlu MYK'yı yeniden topladı, grup toplantısı kararı netleşti
Narin Güran soruşturmasında tutuklu Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ve yeğeninin karıştığı kavgada 5 yaralı Narin Güran soruşturmasında tutuklu Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeninin karıştığı kavgada 5 yaralı
Emine Erdoğan, Sıfır Atık Forumu’nun açılışında konuştu Emine Erdoğan, Sıfır Atık Forumu'nun açılışında konuştu
Hava basılan traktör lastiği bomba gibi patladı, işçilere hayatlarının şokunu yaşattı Hava basılan traktör lastiği bomba gibi patladı, işçilere hayatlarının şokunu yaşattı
Dans eden palyaço robot çocuğa tekme attı Dans eden palyaço robot çocuğa tekme attı

16:45
Okan Buruk olumlu rapor verdi: Yıldız futbolcu karakolluk oldu
Okan Buruk olumlu rapor verdi: Yıldız futbolcu karakolluk oldu
16:38
Rahmi Koç’a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan
Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan
16:06
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşabilir, önleyecek madde yok
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşabilir, önleyecek madde yok
16:04
Son kozu çok büyük Hakan Safi bombayı kürsüde patlatacak
Son kozu çok büyük! Hakan Safi bombayı kürsüde patlatacak
15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye’ye gelin, Türkiye’ye yerleşin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin
14:17
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
13:58
Fenerbahçe Genel Kurulu’nda kavga Aziz Yıldırım koltuğundan kalkıp müdahale etti
Fenerbahçe Genel Kurulu'nda kavga! Aziz Yıldırım koltuğundan kalkıp müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 17:04:06. #7.13#
SON DAKİKA: Aydın'da çiftler 06.06.2026 için yarıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.