Aydın\'da çiftler 06.06.2026 için yarıştı

Aydın'ın Efeler ilçesinde evlilik tarihlerinin özel ve akılda kalıcı olmasını isteyen çiftler 06.06.2026 tarihini tercih ederken, ilçe nikah dairesinde bugün 16 nikah kıyıldı. Genç çiftlerin nikahlarını kıyan Efeler Belediyesi Nikah Memuru Ülkü Avcar ise genç çiftlere ilettiği mesaj da başkalarının evliliklerine özenilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Ülke genelinde olduğu gibi bugün Aydın'da da nikah yoğunluğu yaşandı. Merkez ilçe Efeler'de de evlenmek için 06.06.2026 tarihini seçen genç çiftler, Efeler Belediyesi Nikah Salonu'na akın ederken, gün boyu süren nikah merasimlerinde 16 çift dünya evine girdi. Bu özel tarihi aylar öncesinden planlayarak nikah günü alan çiftlerden olan Beyda Gün ve Emre Dülger çifti de sevenlerinin şahitliğinde bir ömür boyu mutluluğa 'Evet' dediler.

Kendisi adına çok pratik ve unutmayacağı bir tarih olduğunu ifade eden çiftlerden Emre Dülger; "Hem senkron bir tarih yani 6 tekrar ediyor hem de yarınlarda evlilik hediyesi aldığım da unutmamak adına böyle bir tarih seçtik. Bizim için güzel oldu. Mutlu olduk. Hem ailelerimizle birlikte olduk. İkimiz de öğretmen olduğumuzdan dolayı uygun bir tarih oldu bizim için. Sınava girmeden önce hallettik şimdi de evlendik. Benim için çok pratik bir tarih oldu. Asla unutmam bu saatten sonra" dedi.

Heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getiren Beyda Gün ise "Unutmayacağımız bir tarih olduğu için bence güzel bir tarih. Haziran ayı da olması çok güzel. Bugünü hatırlamamız için bu şekilde yapmak istedik. Heyecanlıyız ve mutluyuz. Artık eşim de bu tarihi unutmaz herhalde" dedi.

"Toplamda sanırım 30 tane nikahımız var"

Kendileri adına da yoğun ama keyifli bir gün olduğunu belirten Efeler Belediyesi Nikah Memuru Ülkü Avcar; "Bugün çok güzel ve keyifli bir gün 06.06.2026. Biliyorsunuz ki halkımız bu tür şeyleri saatlerine varıncaya kadar önemsiyorlar. Aynı zamanda tarihleri net olarak hatırlayalım gibi bu tarihleri seçiyorlar. Bunu biz her yıl yıla göre yaşıyoruz. 05.05.2025 gibi yıla göre değişebiliyor. Bugün çok güzel ve keyifli bir gün. Bugün sadece nikah dairemizde 16 nikahımız var. Bir de akşamı da eklersek. Diğer arkadaşlarımla beraber. Çünkü benim dışımda bugün 3 arkadaş daha görev yapıyor. Toplamda sanırım 30 tane nikahımız var. Ben bu işi yapmaktan çok keyif alıyorum. Güzel ve çok heyecanlı, keyifli. Gençlerin o mutluluğuna ortak olunması, hayatlarını birleştirmelerinde bir nebze insanın katkısının olması beni mutlu ediyor. Ben severek yapıyorum" dedi.

"Başkalarının evliliklerine özenmeyin"

Sosyal medyadaki paylaşımların anlık gülümsemeler olduğuna dikkat çekerek genç çiftlere öğütlerde bulunan Avcar; "Çiftlere mesajım, her zaman için, ki bunu konuşmalarımda da ifade ediyorum. Sadece evliliğinizde başkalarının evliliklerine özenmeden kendi yaşamlarına, kendi bütçelerine, kendi hayat şartlarına göre yaşamaları. Çünkü sosyal medyada görünen her şey anlık sadece anlık gülümsemeler" diyerek gençlerin mutlu olmaları temennisinde bulundu. - AYDIN