Aydın'da 10 Belediye Başkanı CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye geçti - Son Dakika
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Aydın'da 10 Belediye Başkanı CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye geçti

Aydın\'da 10 Belediye Başkanı CHP\'den istifa ederek YENİ Parti\'ye geçti
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Aydın'da, aralarında ilçe belediye başkanlarının da bulunduğu 10 yerel yönetici, yayımladıkları ortak bildiriyle CHP'den istifa ettiklerini ve YENİ Parti'ye katıldıklarını duyurdu.

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - Aydın'da, aralarında ilçe belediye başkanlarının da bulunduğu 10 yerel yönetici, yayımladıkları ortak bildiriyle CHP'den istifa ettiklerini ve YENİ Parti'ye katıldıklarını duyurdu.

Aydın'da Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca ve Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, CHP'den istifa ettiklerini açıkladı.

Yapılan ortak açıklamada, istifa kararının anlık bir değerlendirme ya da kişisel bir kırgınlık sonucu alınmadığı vurgulandı. Parti içerisinde yaşanan süreçlerin yol haritalarını yeniden değerlendirmeyi zorunlu kıldığını belirten başkanlar, siyasi mücadelelerini YENİ Parti çatısı altında sürdüreceklerini açıkladı.

Bildiride, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılapları ile demokrasi ve hukuk devleti değerleri doğrultusunda CHP çatısı altında katkı sunmanın artık mümkün olmadığı kanaatine varıldığı belirtilerek, istifa kararının ilkesel ve vicdani bir duruşun sonucu olduğu kaydedildi, Aydın'a ve Türkiye'ye hizmet etme kararlılığının bundan sonra da aynı anlayışla sürdürüleceği vurgulandı.

?BİLDİRİDE İMZASI BULUNAN İSİMLER

Ortak bildiriye imza atan isimler şöyle:

"Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, ?Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca ve Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da 10 Belediye Başkanı CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da 10 Belediye Başkanı CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye geçti - Son Dakika
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