Aydın'da 15 Temmuz kutlamaları için hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika
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Yerel

Aydın'da 15 Temmuz kutlamaları için hazırlıklar tamamlandı

Aydın\'da 15 Temmuz kutlamaları için hazırlıklar tamamlandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde akşam gerçekleştirilecek olan 15 Temmuz kutlamaları için Atatürk Kent Meydanı'nda hazırlıklar tamamlandı. Programda çelenk sunma töreni, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması, Kuran'ı Kerim tilaveti, şehit polis Nedip Cengiz Eker'in tanıtım videosunun izlenmesi, 15 Temmuz belgeseli ve mehteran takımı gösterisi yer alacak. Gece boyunca marşlar ve 15 Temmuz videoları eşliğinde temsili nöbet tutulacak.

15.07.2024 14:08
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Aydın'ın Efeler ilçesinde akşam gerçekleştirilecek olan 15 Temmuz kutlamaları için Atatürk Kent Meydanı'nda hazırlıklar tamamlandı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da 15 Temmuz etkinlikleri gerçekleştirildi. Aydın Valiliği koordinesinde sabah saatlerinde gerçekleştirilen çelenk sunma töreni ile şehit ve gaziler anılırken, Atatürk Kent Meydanı'nda da akşam düzenlenecek olan kutlama programı için hazırlıklar tamamlandı. Akşam saat 21.00'de başlayacak olan program kapsamında sahne kurulumu da tamamlanırken, alan giriş bölümleri de çekilen bariyerler ile belirlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kuran'ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayacak. Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın konuşmalarının ardından 15 Temmuz şehidi polis Nedip Cengiz Eker'in tanıtım videosu izletilecek. 15 Temmuz belgeseli, mehteran takımı gösterisi ile devam edecek programda saat 00.13'te tüm Türkiye'de sela okunacak. Gece boyunca marşlar ve 15 Temmuz videoları eşliğinde temsili nöbet tutulacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da 15 Temmuz kutlamaları için hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika

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