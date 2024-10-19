Aydın\'da 19 Ekim Muhtarlar Günü Törenle Kutlandı

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Aydın'ın Söke ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Kaymakam Ali Akça, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve muhtarlar katıldı. Söke Muhtarlar Derneği'nin çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Söke Muhtarlar Derneği Başkanı ve aynı zamanda Güneyyaka Muhtarı Ali Çıtak yaptı. Dernek Başkanı Ali Çıtak konuşmasında muhtarların devlet ve halk arasında önemli bir köprü, hizmet noktasında yerel yönetimlerin temel taşı olduğunu ifade etti. Ellerinde Türkiye Cumhuriyeti mührünü taşıyan muhtarların, görevlerini büyük bir özveriyle yaptıklarını dile getirdi.

Muhtarlar Günü töreni halk oyunları gösterisi ile son buldu. - AYDIN