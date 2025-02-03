Aydın'da 2. Dönem Heyecanı Başladı - Son Dakika
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Yerel

Aydın'da 2. Dönem Heyecanı Başladı

Aydın\'da 2. Dönem Heyecanı Başladı

Aydın'da 189 bin 372 öğrenci, 2024-2025 eğitim yılı ikinci dönemi için okula döndü.

03.02.2025 09:57
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Aydın'da 2024-2025 eğitim öğretim yılı sömestr tatilinin yarın sona ermesi ile birlikte il genelindeki 189 bin 372 öğrenci için 2. dönemin ilk ders zili çaldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da 2024-25 Eğitim Öğretim yılında sömestr tatilinin sona ermesiyle birlikte binlerce öğrenci ikinci dönem için okullara döndü. İl genelinde 878 okulda eğitim gören 189 bin 372 öğrenci yeni döneme heyecanla adım attı. Ayrıca il genelindeki toplam 15 bin 727 öğretmen de görevlerine başladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da 2. Dönem Heyecanı Başladı - Son Dakika

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