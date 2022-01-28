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Aydın'da 2021 yılında 93 çocuk için ücretsiz kreş desteği sağlandı - Son Dakika

Aydın'da 2021 yılında 93 çocuk için ücretsiz kreş desteği sağlandı

28.01.2022 10:53
Aydın'da 2021 yılında 93 çocuk için ücretsiz kreş desteği sağlandı

Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Aydın'da 2021 yılında 93 çocuk için ücretsiz kreş desteği sağlandı.

Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Aydın'da 2021 yılında 93 çocuk için ücretsiz kreş desteği sağlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından; şehit ve gazi çocukları, bakanlığa bağlı kuruluşlarda korunma altında bulunan çocuklar, cezaevlerinde hükümlü ve tutuklu olan anneleri ile birlikte kalan çocuklar, ekonomik gücü yeterli olmayan ailelerin çocukları ile ekonomik güçlük içindeki anne veya babası vefat etmiş çocuklar, tek ebeveyni ile yaşayan çocuklar, engelli ebeveyni olan çocuklar, kadın konukevinde bulunan veya ayrılan kadınların çocuklarının özel kreş, gündüz bakımevi ile özel çocuk kulüplerinden ücretsiz yararlanmasını sağlıyor.

Bu kapsamda Aydın'da 2021 yılında 93 çocuk için ailelere ücretsiz kreş desteği sağlandı. Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın ücretsiz kreş desteği kapsamında Aydın il genelinde 93 çocuğumuza kreş, Gündüz Bakim ve Çocuk kulübü desteği hizmeti sağlanmıştır" denildi. - AYDIN

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Şehit, Aydın, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'da 2021 yılında 93 çocuk için ücretsiz kreş desteği sağlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da 2021 yılında 93 çocuk için ücretsiz kreş desteği sağlandı - Son Dakika
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