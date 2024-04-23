Aydın\'da 23 Nisan şenliği binlerce çocuğu bir araya getirdi

Yerel

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen şenlikte binlerce çocuğu bir araya getirdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ile Tekstil Park'ta 23 Nisan'a özel düzenlenen şenlikte çocuklarla bir araya geldi. Kutlama etkinliklerinde çocuklar için birçok oyun ve eğlence alanı oluşturulurken, Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk gelişim ve kültür merkezlerine devam eden çocuklar da bale ve cimnastik gösterileri yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Evi'nde yer alan biyoloji, matematik ve fizik deneylerinin yer aldığı TIR da çocukların ilgisini çekti.

Çerçioğlu ve Yetişkin, çocukların isteklerini de kırmayarak onlarla minyatür trene bindi. Çerçioğlu, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu özel günü çocuklara armağan eden tüm kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla anıyoruz" dedi.